ads
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ووسط القطاع

غزة
غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد وأُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، منذ فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة، ووسط القطاع.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد 3 مواطنين في قصف جيش الاحتلال حي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.كما ارتقى خمسة شهداء وأصيب آخرون، في قصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية نسف مبان سكنية شمال مخيم النصيرات.

الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي غزة