شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة ووسط القطاع

استشهد وأُصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، منذ فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة، ووسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 3 مواطنين في قصف جيش الاحتلال حي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.كما ارتقى خمسة شهداء وأصيب آخرون، في قصف منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الليلة الماضية نسف مبان سكنية شمال مخيم النصيرات.