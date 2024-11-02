تواصل جهود فرق الإطفاء بمشاركة مروحيات الجيش السوري في إخماد الحرائق التي اندلعت بالعديد من الأحراج والمناطق في ريف المحافظة وسط صعوبات كبيرة في عمليات الإخماد نظرا لوعورة المناطق والظروف المناخية التي ساعدت على امتداد نطاق الحرائق.
وذكر مدير الزراعة باللاذقية المهندس باسم دوبا - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية - اليوم /السبت/ - أن مواقع الحرائق التي مازال يتم التعامل معها هي في الأحراج والأراضي التابعة لمنطقة المزيرعة والقرى بها بريف الحفة وذلك بمشاركة واسعة من سيارات الإطفاء و الطيران المروحي للجيش والمجتمع المحلي، مؤكدًا انحسار التهديد الذي تعرضت له المنازل السكنية في هذه القرى ليل أمس إلى حد كبير.
وأشار دوبا، إلى تواصل عمليات التبريد والمراقبة للعديد من المواقع التي تم إخماد الحريق فيها، ولاسيما المناطق التي طالها حريق المشرفة البدروسية.
بوابة العرب
مروحيات الجيش السوري تواصل عمليات إخماد الحرائق اللاذقية
تواصل جهود فرق الإطفاء بمشاركة مروحيات الجيش السوري في إخماد الحرائق التي اندلعت بالعديد من الأحراج والمناطق في ريف المحافظة وسط صعوبات كبيرة في عمليات الإخماد نظرا لوعورة المناطق والظروف المناخية التي ساعدت على امتداد نطاق الحرائق.