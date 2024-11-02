مروحيات الجيش السوري تواصل عمليات إخماد الحرائق اللاذقية ‏

تواصل جهود فرق الإطفاء بمشاركة مروحيات الجيش السوري في إخماد الحرائق التي اندلعت بالعديد من الأحراج والمناطق في ريف المحافظة وسط صعوبات كبيرة في عمليات الإخماد نظرا لوعورة المناطق والظروف ‏المناخية التي ساعدت على امتداد نطاق الحرائق.‏

وذكر مدير الزراعة باللاذقية المهندس باسم دوبا - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية - اليوم /السبت/ - أن مواقع ‏الحرائق التي مازال يتم التعامل معها هي في الأحراج والأراضي التابعة لمنطقة المزيرعة ‏والقرى بها بريف الحفة وذلك بمشاركة واسعة من سيارات الإطفاء ‏و الطيران المروحي للجيش والمجتمع المحلي، مؤكدًا انحسار التهديد الذي تعرضت له المنازل ‏السكنية في هذه القرى ليل أمس إلى حد كبير.‏

وأشار دوبا، إلى تواصل عمليات التبريد والمراقبة للعديد من المواقع التي تم ‏إخماد الحريق فيها، ولاسيما المناطق التي طالها حريق المشرفة البدروسية.