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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مروحيات الجيش السوري تواصل عمليات إخماد الحرائق اللاذقية ‏

مروحيات الجيش السوري
مروحيات الجيش السوري
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تواصل جهود فرق الإطفاء بمشاركة مروحيات الجيش السوري في إخماد الحرائق التي اندلعت بالعديد من الأحراج والمناطق في ريف المحافظة وسط صعوبات كبيرة في عمليات الإخماد نظرا لوعورة المناطق والظروف ‏المناخية التي ساعدت على امتداد نطاق الحرائق.‏
وذكر مدير الزراعة باللاذقية المهندس باسم دوبا - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية - اليوم /السبت/ - أن مواقع ‏الحرائق التي مازال يتم التعامل معها هي في الأحراج والأراضي التابعة لمنطقة المزيرعة ‏والقرى بها بريف الحفة وذلك بمشاركة واسعة من سيارات الإطفاء ‏و الطيران المروحي للجيش والمجتمع المحلي، مؤكدًا انحسار التهديد الذي تعرضت له المنازل ‏السكنية في هذه القرى ليل أمس إلى حد كبير.‏
وأشار دوبا، إلى تواصل عمليات التبريد والمراقبة للعديد من المواقع التي تم ‏إخماد الحريق فيها، ولاسيما المناطق التي طالها حريق المشرفة البدروسية.

الجيش السوري الحرائق اللاذقية