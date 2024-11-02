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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي: تضرر مصنع شمال نهاريا جراء سقوط مسيرة من لبنان

مصنع شمال نهاريا
مصنع شمال نهاريا
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 أعلن الجيش الإسرائيلي، أن حزب الله اللبناني أطلق ما لا يقل عن ثلاث طائرات بدون طيار صباح اليوم، ما تسبب في تضرر مصنع شمال نهاريا (شمالي البلاد).
وأضاف الجيش الإسرائيلي - في بيان أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية - أنه "اعترض طائرة بدون طيار واحدة على الأقل وتم الكشف عن عدة حوادث، مع الإبلاغ عن أضرار في مصنع في أخيزيف شمال نهاريا".
وأشار البيان إلى أن "صفارات الإنذار من الصواريخ والطائرات بدون طيار دوت بين الساعة 8:30 و9 صباحًا في جميع أنحاء إسرائيل".

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