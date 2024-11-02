تجديد حبس عامل في قتل قهوجي بمصر الجديدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس عامل بمحل عصير متهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة 15 يوما علي ذمة التحقيق.

وتلقت قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيل.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ. وتبين بالفحص أن مشاجرة نشبت بين عاملين بمقهى وبمحل عصير بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن العامل بمحل عصير أقدم على طعن القهوجي طعنات أسقطته قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.