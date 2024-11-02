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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رقم صادم: نزوح أكثر من 842 ألف شخص في لبنان

لبنان
لبنان
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أفاد مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان، إلى أنّ أكثر من 842 ألف شخص نزحوا في لبنان بسبب الحرب الدائرة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في لبنان، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية المتواصلة والغارات الجوية التي تعقبها أجبرت آلاف اللبنانيين على الهرب من منازلهم، وفقًا لـ"وكالة أنباء العالم العربي".

وتقول إسرائيل إنها تريد إبعاد حزب الله من حدودها ووضع حد لإطلاق الصواريخ المتواصل منذ بداية الحرب في غزة، من أجل السماح بعودة نحو 60 ألف نازح إلى شمال إسرائيل.

بعد عام من تبادل القصف عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، تحوّلت هذه المواجهة إلى حرب مفتوحة ابتداء من 23 سبتمبر حين كثّفت إسرائيل غاراتها الجوية على حزب الله، وبدأت بعد أسبوع من ذلك عمليات برية في الجنوب.


وتقول إسرائيل إنها تريد إبعاد "حزب الله" عن حدودها ووضع حد لإطلاق الصواريخ المتواصل منذ بداية الحرب في غزة، من أجل السماح بعودة نحو 60 ألف نازح إلى شمال إسرائيل.

مكتب المنظمة الدولية للهجرة في لبنان لبنان الحرب أوامر الإخلاء الإسرائيلية