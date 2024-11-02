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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

القومى للبحوث يحصل على المركز الثالث كأفضل جهة بحثية في القاهرة الكبرى ضمن أفضل 100 تجمع علمى وتكنولوجى على مستوى العالم

الدكتوره فجر عبد
الدكتوره فجر عبد الجواد
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حصل  المركز القومي للبحوث على المركز الثالث  كأفضل جهة بحثية في القاهرة  الكبرى  ضمن أفضل ١٠٠ تجمع  علمى وتكنولوجى  على مستوى العالم وذلك  طبقًا لمؤشر الابتكار العالمي 2024، وقد جاءت هذه النتيجة انطلاقًا من حرص الدولة على تشجيع العلماء على البحث والابتكار ودعم معالى ا.د/ أيمن عاشور- وزير التعليم العالى والبحث العلمى. 
 جاء ذلك في بيان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موضحًا به  حصول المركز القومي للبحوث على المركز الثالث في القاهرة الكبرى كأفضل جهة بحثية بعد جامعة القاهرة وعين شمس ضمن أفضل ١٠٠ تجمع  علمى وتكنولوجى على مستوى العالم وذلك  طبقًا لمؤشر الابتكار العالمي 2024. وقد أعربت ا.د/ فجر عبد الجواد - القائم بأعمال رئيس المركز عن سعادتها وامتنانها  وتقديرها للعلماء الذين ساهموا من خلال أبحاثهم الرائدة وإبتكاراتهم المتميزة فى الوصول لهذا المستوى الرفيع من التقدم.
يذكر أن مؤشر الابتكار العالمى هو تقرير سنوي يقيس ويصنف أداء الإبتكار للبلدان في جميع أنحاء العالم. تنشره منظمة الملكية الفكرية العالمية (WIPO)، بالشراكة مع العديد من المنظمات والمؤسسات الأكاديمية الأخرى. ويقيس هذا المؤشر مجموعة واسعة من المؤشرات المتعلقة بالابتكار، بما في ذلك عوامل مثل البحث والتطوير (R&D) الاستثمار، وحماية الملكية الفكرية، ورأس المال البشري والبحث، وإخراج التكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية.

الابتكار العالمى العالمية القاهرة وعين شمس المركز القومي للبحوث جامعة القاهرة على مستوى العالم