استشهاد 5 فلسطينيين فى قصف للاحتلال بمخيم النصيرات وسط غزة

استُشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، اليوم السبت وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بوصول 5 شهداء على الأقل وعدد من الإصابات إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات بغزة، إثر قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة العصار شمال المخيم وسط القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الغربية ومحيط مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

حيث يشن جيش الاحتلال مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.