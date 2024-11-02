تعرف على غيابات الأهلي أمام سيراميكا في الدوري

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في الموسم الجديد بالدوري الممتاز بمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، في المباراة المقرر لها مساء اليوم على ملعب "السلام" في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الذي يحمل المارد الأحمر لقبه الذي توج به الموسم الماضي للمرة الـ44 في تاريخه .

ويعاني الأهلي من الغيابات في لقاء اليوم بسبب الإصابات، إذ يفقد الفريق خدمات 6 لاعبين 4 منهم بسبب الإصابة.

غيابات الأهلي أمام سيراميكا

ويغيب عن قائمة النادي الأهلي اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، 6 لاعبين، وهم: ياسر إبراهيم وأشرف داري ومحمود كهربا ومحمد هاني وعمر الساعي وكريم الدبيس

ويأتي غياب الرباعي ياسر إبراهيم وأشرف داري، محمود كهربا، ومحمد هاني، للإصابة، بينما يأتي غياب عمر الساعي وكريم الدبيس، لأسباب فنية من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الثامنة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة، في إطار مباريات الجولة الأولى.

وتُذاع مباراة الأهلي وسيراميكا على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا قناة «ON Time Sport 1».