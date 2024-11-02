شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال عددا من المنازل في بيت لاهيا شمالي غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطيني، اليوم السبت، بسقوط شهـيدين ومصابين جراء قصف الاحـتلال عددا من المنازل في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، اُستشهد وأُصيب عدد من المواطنين، منذ فجر اليوم السبت، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة، ووسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 مواطنين في قصف الاحتلال حي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن خمسة شهداء ارتقوا وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع.

ويواصل الاحتلال منذ الليلة الماضية نسف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43 ألف مواطن، وإصابة نحو 102 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني.