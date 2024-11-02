أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، بوقوع أضرار مادية جراء سقوط طائرة مسيرة أطلقت من لبنان على مصنع في أخزيف بالجليل الغربي

ذكرت القناة 12 الإسرائيليّة، أنّ "مسيّرةً سقطت في مصنع في بلدة أخزيف بالجليل الغربي"، فيما كشفت هيئة البث الإسرائيليّة عن "سقوط مسيّرة بشكل مباشر في مصنع شمالي مدينة نهاريا".

وقالت القناة 13 العبرية، إن جيش الاحتلال يستنفر طائرات حربية في محاولة لاعتراض مسيرات تسللت إلى الجليل.

وذكرت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اعتراض مسيرة واحدة وسقوط مسيرات عدة في مواقع مختلفة.

من جهته أعلن حزب الله اللبناني، قصف برشقة صاروخية مستوطنة بيريا شمال مدينة صفد ومستوطنات شاعل ودلتون ويسود هامعلاه، برشقات صاروخية.

أعلن حزب الله اللبناني قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب بصلية صاروخية نوعية.