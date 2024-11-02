إعلام إسرائيلي: انفجارات بمحيط قاعدة رامات دافيد شرق حيفا إثر إطلاق مسيرات من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم السبت، بوقوع انفجارات بمحيط قاعدة رامات دافيد شرق حيفا إثر إطلاق مسيرات من لبنان، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أكد جيش الاحتلال أنّ صفارات الإنذار دوّت في عدد من المناطق وسط إسرائيل، بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان.

وهيئة الإسعاف تعلن أنّ عدد الإصابات ارتفع إلى 19، مشيرةً إلى أن أحد الصواريخ، استهدف مبنىً بشكل مباشر.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان باتجاه "تل أبيب" ومحيطها، لافتًا أنه تمّت محاولة اعتراض جزء منها، "والتفاصيل ما زالت قيد البحث".

وكان حزب الله، قد استهدفت مستوطنة "كريات شمونة" بمسيّرتين انقضاضيتين، أصابتا أهدافهما بدقة، مساء أمس الجمعة، كما استهدف مستوطنة "كفر جلعادي"، وتجمعًا لقوات الاحتلال، جنوبي بلدة الخيام، ومستوطنتي "معالوت ترشيحا" و"كرميئيل".

وأسفر سقوط الصواريخ قرب "كرميئيل" عن وقوع 9 إصابات، إحداها خطرة، بحسب ما اعترفت به القناة "13" الإسرائيلية.