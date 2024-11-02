سقوط مسيرة لحزب الله في مصنع بنهاريا

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بسقوط مسيرة بشكل مباشر في مصنع شمالي مدينة نهاريا.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن الجبهة الداخلية اعتراض مسيرة واحدة وسقوط مسيرات عدة في مواقع مختلفة.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصده إطلاق نحو 15 صاروخا من لبنان صباح اليوم السبت، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"- عن بيان الجيش القول- إن نحو خمسة صواريخ أطلقت على الجليل الأعلى تم اعتراضها في الغالب.

وأضاف أن نحو عشرة صواريخ أطلقت أيضا على منطقة خليج حيفا والجليل حيث تم اعتراض بعضها بينما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة..ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.