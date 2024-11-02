أوكرانيا: روسيا تهاجم منطقة زابوروجيا 237 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة زابوروجيا أيفان فيدوروف، إن القوات الروسية شنت ضربات على تسع مستوطنات في المنطقة 237 مرة في الأول من نوفمبر.

وأضاف فيدرووف - حسب ما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، اليوم /السبت/ - أن "القوات الروسية شنت غارة جوية على نوفواندريفكا، هاجم ما يصل إلى 88 طائرة بدون طيار من مختلف التعديلات لوبكوف وهوليابولي ونوفواندريفكا وروبوتين ومالا توكماشكا ونوفوداريفكا ومالينيفكا.

وتابع قائلا: ضربت ثماني هجمات بصواريخ متعددة الصواريخ مالا توكماشكا وروبوتين، تم تنفيذ ما مجموعه 140 هجوما مدفعيا على لوبكوف وهوليابولي ونوفواندريفكا وروبوتين ومالا توكماشكا ومالينيفكا ونوفوداريفكا وأوريخوف وبريوبرازينكا".

وورد 32 بلاغا عن أضرار لحقت بالمباني السكنية والبنية التحتية.