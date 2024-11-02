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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حزب الله: قصفنا مستوطنة بيريا شمال مدينة صفد برشقة صاروخية

حزب الله
حزب الله
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أعلن حزب الله، اليوم السبت، قصفه مستوطنة بيريا شمال مدينة صفد برشقة صاروخية، وذلك وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

كما افاد حزب الله، انه حقق إصابات دقيقة في "كريات شمونة" و"كفر جلعادي" بعد استهدافهما بمسيّرات انقضاضية، ويقصف تجمعاً للقوات الإسرائيلية جنوبي الخيام بصواريخ نوعية.

واعلن جيش الاحتلال، أنّ صفارات الإنذار دوّت في عدد من المناطق وسط إسرائيل، بعد إطلاق رشقات صاروخية من لبنان. 

وهيئة الإسعاف تعلن أنّ عدد الإصابات ارتفع إلى 19، مشيرةً إلى أن أحد الصواريخ، استهدف مبنىً بشكل مباشر.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم تفعيل منظومة "مقلاع داوود" لاعتراض صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه "تل أبيب". 

 

حزب الله مستوطنة بيريا مدينة صفد رشقة صاروخية