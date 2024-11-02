"تايمز أوف إسرائيل": إصابة 19 شخصا إثر إطلاق رشقات صاروخية من لبنان

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن صاروخا أطلق من لبنان استهدف مدينة الطيرة (وسط إسرائيل)، ما أدى إلى إصابة 19 شخصا على الأقل حتى الآن.

ونقلت الصحيفة عن مصادر طبية القول: إن "حصيلة الإصابات في الهجوم الصاروخي على الطيرة ارتفع إلى 19، أربعة منهم أصيبوا بجروح متوسطة والبقية بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفيات المحلية".

وذكر الجيش الإسرائيلي - في بيان - أن "ثلاثة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه وسط إسرائيل، بعد إطلاق إنذارات تحذيرية في منطقتي شارون ودان"، مضيفا أنه: "تم تنفيذ عمليات اعتراض، لكن هناك تأثير على ما يبدو في المنطقة".