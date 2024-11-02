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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي: رصد إطلاق 15 صاروخا من لبنان على الجليل الأعلى وخليج حيفا

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن رصده إطلاق نحو 15 صاروخا من لبنان صباح اليوم السبت، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"- عن بيان الجيش القول- إن نحو خمسة صواريخ أطلقت على الجليل الأعلى تم اعتراضها في الغالب.
وأضاف أن نحو عشرة صواريخ أطلقت أيضا على منطقة خليج حيفا والجليل حيث تم اعتراض بعضها بينما سقط البعض الآخر في مناطق مفتوحة..ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
 

إسرائيل لبنان خليج حيفا