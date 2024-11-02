إعلام إسرائيلي: طائرات حربية ومروحية تطارد في أجواء نهاريا وعكا ما يعتقد أنها مسيرات متسللة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت،بأن طائرات حربية ومروحية تطارد في أجواء نهاريا وعكا ما يعتقد أنها مسيرات متسللة، وفقا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، ان الجيش يقترب من نهاية المرحلة الأولى من العملية البرية جنوبي لبنان

وذكرت وسائل الإعلان، إن صفارات الإنذار تدوي في 5 بلدات بالشمال تحذيرًا من تسلل طائرة مسيرة.

وقال جيش الاحتلال، إنه تم رصد إطلاق 10 صواريخ من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل واعترضنا بعضها وسقطت أخرى بمناطق مفتوحة.

ويأتي هذا التطور في سياق التوترات المتصاعد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث تزايدت الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجانبين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر.