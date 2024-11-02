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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

وفاة السائق وزوجته المصابين في حادث تصادم طريق الأوتوستراد

أرشيفية
أرشيفية
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لقي السائق وزوجته المصابان في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق الأوتوستراد، مصرعهما، قبل قليل داخل مستشفي البنك الأهلي، جراء إصابتهما البالغة، فيما يرقد اثنين من أبناءهم، داخل المستشفي في حالة خطرة.

وكان أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي، بطريق الأوتوستراد بالقرب من منطقة طرة، في الاتجاه المؤدي لمدينة حلوان، وجري نقل المصابين الى المستشفى. 
وردت إشارة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم أعلى طريق الأتوستراد بالقرب من ملف كوتسيكا بمنطقة طرة، إتجاه حلوان، نتيجة تصادم سيارتين.

بالانتفال والفحص تبين إصابة أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد رجل وزوجته وبنت وولد، مقيمين بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان مصابين إصابات خطيرة، وتم نقلم إلى المستشفى، وتوفيا الأب والأم لاحقا.

فيما تم رفع أثار الحادث وعودة الطريق لطبيعتها وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

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