قصور الثقافة بالبحيرة تنظم فعاليات متنوعة ضمن مبادرة "بداية"

تواصل وزارة الثقافة أنشطتها المكثفة بالمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بأنشطة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وشهد فرع ثقافة البحيرة تنفيذ أنشطة عدة في هذا السياق، ووسط إقبال وحضور جماهيري كبير قدمت فرقة أوبرا عربي أطفال بقيادة الفنانة رنا بركات عرضا فنيا في قصر ثقافة وادي النطرون، ضم مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة، منها "البحرية، الحجالة، طيور النورس"، بجانب ورشة للرسم والتلوين استهدفت رواد القصر.

وعلى مسرح ثقافة دمنهور، قدم فريق كورال أطفال قصر ثقافة الطفل، بقيادة المايسترو عاصم علاء، عرضا غنائيا ضمن المبادرة ذاتها، شمل مجموعة من الأغاني الطربية والوطنية، منها "حبيبتي يا مصر" و"تحيا مصر".

كما نظم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "التعصب والانفعالات النفسية" بمدرسة "معاذ بن جبل" الثانوية للبنات، قدمتها د. أميرة صبري، تناولت فيها مفهوم الانفعالات النفسية وآلية التحكم في إدارة المشاعر، وتضمنت الفعاليات لقاء بعنوان "فن الكلام" تناول به حسن المصري مسؤول النشاط مهارات التحدث والاستماع وأساليب التعامل مع المواقف الحوارية.

أقيمت اللقاءات ضمن أنشطة فرع ثقافة البحيرة، برئاسة محمد البسيوني، وبرامج إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، برئاسة أحمد درويش.

وفي إطار دوري المكتبات، نظمت مكتبة الطفل والشباب بسيدي غازي لقاء بعنوان "النيل حياة" بمدرسة الشهيد كارم محمود، تحدثت به هدى عبد الحميد مسئول النشاط عن قيمة وأهمية مياه النيل للمصريين منذ فجر التاريخ، كما أقام بيت ثقافة كوم حمادة لقاء بعنوان "الفقر المائي" لسعيد محمد مسئول النشاط، تناول فيه تحديات الأمن المائي في مصر وجهود الدولة في التعامل مع ندرة المياه في ظل التغيرات المناخية والزيادة السكانية.

وضمن فعاليات الدوري، أقيمت ورشة فنية للرسم بعنوان "قطرة ماء تساوي حياة"، قدمها محمد عراقي مدير مكتبة عمر مكرم الثقافية بالمعهد الديني الأزهري بعمر مكرم، وعقد بيت ثقافة إيتاي البارود محاضرة حول أسماك نهر النيل وأهميتها الاقتصادية بمدرسة الشهيد مصطفى رشاد سالم، أدارها محمد علي، مشرف المكتبة، وتحدث بها عن أهمية نهر النيل كمصدر للشرب والزراعة واحتوائه على ثروة سمكية كبيرة.

واختتمت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "المحافظة على المياه وترشيد الاستهلاك" نظمها قصر ثقافة الطفل بدمنهور، وقدمتها حنان البسومي بمدرسة زاوية غزال الابتدائية، تناولت بها أهمية نهر النيل كمصدر أساسي للزراعة والطاقة والثروة السمكية.

وتقام فعاليات دوري المكتبات من خلال الإدارة العامة للمكتبات برئاسة أماني شاكر، التابعة للإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، بالتعاون مع الفرع والإقليم.

وفي شأن آخر، نظمت مكتبة الأدهم الثقافية محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للمرأة" تطرق فيها محمد البغدادي بمدرسة كفر الرحمانية للتعليم الأساسي، لدور المرأة وأهميته في المجتمع، كما ناقشت مكتبة الصواف الثقافية في لقاء بمدرسة الدكتور محمد مبروك سعد الثانوية، كتاب "التربية الخاصة للمعاقين عقليا" أدارها قنديل خير الدين، وناقش بها أساليب التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.

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