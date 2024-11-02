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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد تكشف خريطة الأمطار اليوم.. وتشدد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية

خريطة الامطار
خريطة الامطار
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن  خريطة الأمطار اليوم السبت ، نتيجة لحالة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد وحالة عدم الإستقرار في الاحوال الجوية، حيث تسقط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد علي محافظة مطروح.

وأضافت الأرصاد  انه تسقط امطار متوسطة الي غزيرة ورعدية على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد،  وامطار خفيفة الى متوسطة ورعدية على الغربية والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وحاايب وشلاتين .

وامطار خفيفة على القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف. 

ودعت الأرصاد الجوية الي اتخاذ الاجراءات الاحترازية ، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير من المحافظات المتوقع سقوط امطار بها .

وحذرت الارصاد  المواطنين من ملامسة اعمدة الإنارة واكشاك الكهرباء والقيادة بهدوء واثناء الامطار الغزيرة .

الارصاد خريطة الامطار اليوم