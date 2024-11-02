بسبب الزوجات.. أخ يقتل شقيقه ويصيب نجله بطلقات نارية في البدرشين

أنهي عامل حياة شقيقه بطلق ناري بينما أصاب نجل شقيقه المجني عليه بسبب مشاحنات بين زوجتي المتهم والمجني عليه بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

البداية بتلقي الرائد أحمد يحيي رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها دوي إطلاق نار داخل منزل ووجود قتيل ومصاب بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين شقيقين بسبب مشاحنات بين زوجتيهما قام خلالها الأخ الأكبر بإطلاق اعيرة نارية تجاه شقيقه ونجل شقيقه مما تسبب في مصرع الأخ الأصغر وإصابة نجله، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصاب إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.