اليوم.. محاكمة المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب المنتخب الأوليمبي

تنظر المحكمة المختصة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة فيلا أيمن طاهر مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي.

وكشفت التحقيقات مع المتهم بسرقة فيلا مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، عن تجارة المتهم بالمواد المخدرة حيث ضبط بحوزته 34 تذكرة هيروين، وتم تحريزها وكما قررت جهات التحقيق المختصة إرسالها إلى المعامل الكيماوية لفحصها.

وتوجه مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك لتسلم 26 سبيكة ذهب استولى عليها مسجل خطر من داخل غرفة نومه، وذلك بعدما تسلل إلى فيلته مستغلًا غياب الأسرة عن المنزل.

وتعرف مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، على المسروقات التي عرضتها عليه جهات التحقيق المختصة، مؤكدا انها تحمل ذات المواصفات التي اثبتها في محضر الشرطة عقب اكتشافه سرقتها.

وقررت لتقرر جهات التحقيق المختصة عقب ذلك، حبس المتهم بسرقة فيلا مدرب حراس مرمى المنتخب الاوليمبي 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة السرقة.



كما قررت جهات التحقيق المختصة، إخلاء سبيل مالك مقهى أخفى المتهم المسروقات لديه من ديوان قسم الشرطة بضمان محل إقامته بعدما اثبتت التحريات أنه حسن النية ولا يعلم أنها متحصلات جريمة وقام بتسليم المسروقات "26 سبيكة" إلى جهات التحقيق.

والجدير بالزكر أن البداية كانت عندما، حرر مدرب حراسة المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي، كابتن أيمن طاهر، محضر بقسم شرطة الشيخ زايد؛ لسرقة 26 سبيكة ذهبية من داخل الفيلا محل سكنه بالشيخ زايد.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث الشيخ زايد؛ يفيد فيه حضور كابتن أيمن طاهر مدرب حراسة المرمى بمنتخب مصر الأوليمبي.

وحرر محضرًا بأنه أثناء مغادرة الفيلا مسكنه يوم 15 يونيو الجاري وحضوره أمس اكتشف كسر في باب الحديقة وكسر في باب غرفة بالفيلا، وسرقة 26 سبيكة ذهبيه باجمالى وزن 130 جرام، وتولت النيابة التحقيق.