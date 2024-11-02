اليوم.. محاكمة سائق دهس 7 لاعبين من نادي 6 أكتوبر

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة سائق سيارة نصف نقل متهم بدهس 7 لاعبين من فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات، على الطريق الصحراوي.

وكانت نيابة أول وثان الشيخ زايد قد قررت تحديد هذه الجلسة بعد اعتراف السائق بجريمته، حيث أقر بدهس اللاعبين ثم الفرار من مكان الحادث خوفًا من القبض عليه وتجنبًا للمساءلة القانونية.

تفاصيل الحادث

كشفت التحقيقات التي أجرتها الجهات المختصة أن الحادث وقع أثناء تمرين لاعبي فريق نادي 6 أكتوبر للدراجات على الطريق الداعم للخدمات بطريق مصر-إسكندرية الصحراوي.

وأوضحت التحقيقات أن الطريق لا يحتوي على كاميرات مراقبة، كما أنه لا يوجد شهود عيان، حيث وقع الحادث في ساعة مبكرة من الصباح، مما حال دون تمكن اللاعبين من رؤية السيارة التي صدمتهم من الخلف ثم لاذت بالفرار.