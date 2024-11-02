فلسطين.. تجدد القصف المدفعي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا جديدا شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة قلقيلية من الحاجز الجنوبي بالضفة المحتلة، ونشر جيش الاحتلال الآليات العسكرية في شوارع المدينة، تزامنا مع وجود طائرات استطلاع في سماء مدينة قلقيلية.

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 5 فلسطينيين وعدة جرحى في قصف إسرائيلي على منازل شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات، عن وصول ثلاثة شهداء على الأقل وعدد من الإصابات إلى المستشفى إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة العصار شمال المخيم وسط القطاع.