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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. طائرات الاحتلال تشن غارة على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال جددت شن غاراتها على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرين في قصف إسرائيلي على منازل شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بوصول ثلاثة شهداء على الأقل وعدد من الإصابات إلى المستشفى إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة العصار شمال المخيم وسط القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الغربية ومحيط مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جبع، جنوب جنين، وانتشرت آليات الاحتلال في شوارع البلدة، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

فلسطين طائرات الاحتلال استهداف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة