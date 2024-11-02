ترامب: علينا أن نقول لهاريس يوم الثلاثاء المقبل "كفى"

قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، في تجمع انتخابي في ولاية ويسكونسن: "علينا أن نقول لهاريس يوم الثلاثاء المقبل (كفى)".

وأضاف ترامب: "نحن نتقدم في ولايات عدة ولكن علينا عدم الاكتفاء بذلك".

وفي وقت سابق، قال دونالد ترامب في كلمة له في تجمع انتخابي بولاية ميشيجان، إن الولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى،وأضاف أنه سينهي الكارثة الاقتصادية لكامالا هاريس ويطلق المعجزة الاقتصادية له.

وفي المقابل، حذرت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس المسؤولين التنفيذيين الكبار بقطاع الأعمال من أن ترامب يمثل تهديدًا للاقتصاد.

وقالت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، أنها ستقوم بخفض الضرائب على الأمريكيين ولن تسمح بالتلاعب بالأسعار.