هيئة البث الإسرائيلية: 11 جريحا في سقوط صاروخ على مبنى في بلدة الطيرة وسط إسرائيل

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، أن هناك نحو 11 جريحا في سقوط صاروخ على مبنى في بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي أنه رصد 3 عمليات إطلاق اجتازت الأراضي اللبنانية وتم اعتراضها، تزامنا مع تفعيل صفارات الإنذار في وسط إسرائيل.

وقالت فصائل عراقية، أن مقاتليها هاجموا فجر السبت هدفًا حيويًا في شمال فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وأعلنت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" نقلًا عن مسؤولين أمريكيين، أن قوات التحالف اضطرت إلى التدخل لإسقاط مسيرات أطلقت من العراق باتجاه إسرائيل.

يستمر الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني في تبادل الهجمات الصاروخية وإطلاق المسيرات لشن غارات متبادلة، فقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن هناك نحو 2897 شهيدًا و13150 جريحًا، و30 شهيدًا و103 جرحى حصيلة اعتداءات يوم أمس.

ونفذ حزب الله هجمات متتالية، حيث استهدف بمسيرة انقضاضية ‏مستعمرة "كفر جلعادي" الإسرائيلية وأصابت هدفها بدقة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

كما استهدف عناصر حزب الله ‏مستعمرة “كريات شمونة” بمسيّرتين انقضاضيّتين أصابتا أهدافهما بدقة.