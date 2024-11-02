بالأسماء.. الفائزون في مسابقة عصام السيد للعمل الأول بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

أعلن الفنان أحمد سلامة، أسماء الفائزين في مسابقة "عصام السيد للعمل الأول" في نسختها السادسة، وذلك بالدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج والفنان مازن الغرباوي، التي من المقرر إقامتها في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري.

وقال الفنان أحمد سلامة، إن مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يشهد تطورا كبير وملحوظا عام بعد عام فكل التحية للمخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان لمجهوده الكبير فأنا مع كل شىء يثري الحركة الفنية والمسرحية في مصر، والمهرجان يؤكد أن مصر ولادة، ولم تنضب من المواهب على الإطلاق، وسعدت أن أكون برفقة زملائي في لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد للعمل الأول،وهم الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن والمخرج هشام عطوة"

أما عن الفائزين في المسابقة فهم كالآتي: المركز الأول محمود الحسيني كاجو عن عرض "ماكبث المصنع"، المركز الثاني يوسف مراد منير عن عرض "ياسين وبهية"، المركز الثاني مكرر محمد شاكر عن عرض "حديث الصباح والمساء"،المركز الثالث محمد رضا عن عرض "حياة شخص ما"، المركز الثالث مكرر ساندرا سامح عن عرض "سوء تفاهم".

ونوه المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، أنه نظرا لتميز العروض وتقارب الدرجات التي اقرت بها لجنة التحكيم قررت إدارة المهرجان تقديم خمسة مخرجين متميزين في مسابقة "عصام السيد" للعمل الأول

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الجاري، والتي تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان،ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.