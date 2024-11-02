اليوم.. تقديم 3 عروض مسرحية بالهناجر ضمن فعاليات مهرجان آفاق

يشهد مركز الهناجر للفنون في السابعة مساء اليوم السبت، عروض "تماثيل الوحوش الزجاجية" و"التار" و"رحلة البحث عن دنيا" بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، التي تقام في الفترة من 29 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 7 نوفمبر الجاري.

قال مخرج العرض أحمد حداد، إن العمل يتحدث عن شخص صنع عالما خاص به من تماثيل وحوش زجاجية وبعد هروبه من المنزل ذهب إلى الجيش وعاد بعد انتهاء الحرب يروي لنا سبب هروبه، فمن منا عاش حياته التي يريدها؟، وسبب اختيار النص لأنه يعكس صورة عن الشباب والواقع المؤلم الذي يعيشه دون إرادته.

المسرحية من تأليف تينيسي وليامز، ترجمة محمد يوسف رجب، وإخراج أحمد حداد، دراماتورج مهند هاني، مخرج منفذ نورهان حلمي، مساعد مخرج يوسف حداد، إعداد موسيقى عصام عبد الكريم، ديكور و ملابس جاسر أسامة، إضاءة أسامة حربي، تمثيل عصام رمضان في دور توم.

قال مصطفى عمران مؤلف ومخرج عرض "التار"، إن المسرحية تدور أحداثها بين الخيال والواقع، حيث يقرر شخص أن يأخذ بثأره من نفسه بعد خوض صراعات نفسية كبيرة.

المسرحية تمثيل رياض محمود، مخرج منفذ وموسيقى أوكر المصري، إضاءة محمود بطوط، ديكور حمدي المحمدي، ملابس مصطفى عمران، ميك أب ندى سعيد، تعبير حركي عبده إسكندر، تأليف وإخراج مصطفى عمران.

قال محمد الجوهري مؤلف ومخرج عرض "رحلة البحث عن دنيا"، إن العرض تدور أحداثه فى إحدى الكواكب المجاورة لكوكب الأرض والملك زحل قائد الكوكب يكلف أورانس وزهرة بمهمة جديدة وهى البحث عن دنيا، فى رحلة البحث عن دنيا يظن أحدهم أنها هى والآخر لا، وفى رحلة البحث عن دنيا حاصل جمع واحد + واحد لازم = واحد "ميساويش اتنين".

يشارك في بطولة العمل حسب الأدوار: سليم رشدى، ياسين سامى، زين درويش، أميرة أحمد، محمد وليد، محمد خالد ، أمير مدحت، بيرلا عمرو، زين أحمد حسن، ياسين سلطان، سليم فؤاد، مريم أحمد، فيروز رامى، مى هيثم، سارة عبدالرحمن، ليان أحمد سعد، سهر العطار، حبيبة مصطفى، الفنيون اضاءه كريم عبودة، تنفيذ موسيقى أحمد فهمي، فيديو مابينج محمد المأموني، عزف ايقاع دينا المنتصر وجميلة وائل، ملابس أتيليه ماجدة، راما حركية وأشعار والحان محمد الجوهري، شكر خاص إلى الفنانة نرمين عبد النور على مشاركتها فى غناء أغنية "ليه يا دنيا"، والفنانة نورهان أحمد للمشاركة فى تنفيذ الملابس، تأليف وإخراج محمد الجوهري.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام برعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.