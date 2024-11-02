إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في وسط إسرائيل

السبت 02/نوفمبر/2024 - 02:38 ص

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن وجود دوي لصفارات الإنذار في وسط إسرائيل نتيجة صواريخ عبرت من لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، أن الغارات الإسرائيلية على بعلبك شرق لبنان، نتج عنها سقوط نحو 52 شهيدًا، وذلك خلال حصيلة رسمية في 24 ساعة.

قال وزير النقل اللبناني علي حمية، أن الضربة الإسرائيلية الجديدة على المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا أغلقته مجددا بعد إعادة فتحه جزئيا

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن هناك نحو 2897 شهيدًا و13150 جريحًا، و30 شهيدًا و103 جرحى حصيلة اعتداءات يوم أمس.

وتتزايد كل يوم الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان بالغارات من الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع المسيرة، وشن عدة غارات على بلدتي أنصار والكفور.