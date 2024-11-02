فلسطين.. 5 شهداء وعدة جرحى في قصف إسرائيلي على منازل شمالي مخيم النصيرات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 5 فلسطينيين وعدة جرحى في قصف إسرائيلي على منازل شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بوصول ثلاثة شهداء على الأقل وعدد من الإصابات إلى المستشفى إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة العصار شمال المخيم وسط القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الغربية ومحيط مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جبع، جنوب جنين، وانتشرت آليات الاحتلال في شوارع البلدة، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.