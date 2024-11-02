قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة قلقيلية من الحاجز الجنوبي بالضفة المحتلة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة قلقيلية من الحاجز الجنوبي بالضفة المحتلة، ونشر جيش الاحتلال الآليات العسكرية في شوارع المدينة، تزامنا مع وجود طائرات استطلاع في سماء مدينة قلقيلية.

واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة في مخيم النصيرات، بوصول ثلاثة شهداء على الأقل وعدد من الإصابات إلى المستشفى إثر قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة العصار شمال المخيم وسط القطاع.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الغربية ومحيط مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جبع، جنوب جنين، وانتشرت آليات الاحتلال في شوارع البلدة، وسط إطلاق الرصاص، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كما اقتحامها قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في محيط البلدة، ومنعت مرور المواطنين، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت تجاه المنازل.