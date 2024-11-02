لبنان.. 52 شهيدًا في الغارات الإسرائيلية على بعلبك خلال 24 ساعة

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، أن الغارات الإسرائيلية على بعلبك شرق لبنان، نتج عنها سقوط نحو 52 شهيدًا، وذلك خلال حصيلة رسمية في 24 ساعة.

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية، أن الضربة الإسرائيلية الجديدة على المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا أغلقته مجددا بعد إعادة فتحه جزئيا

كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن هناك نحو 2897 شهيدًا و13150 جريحًا، و30 شهيدًا و103 جرحى حصيلة اعتداءات يوم أمس.

وتتزايد كل يوم الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان بالغارات من الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع المسيرة، وشن عدة غارات على بلدتي أنصار والكفور.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت مناطق بنت جبيل وتبنين وشقرا في جنوبي لبنان.

ورد حزب الله اللبناني على الغارات الإسرائيلية المتتالية التي تستهدف المدنيين اللبنانيين وعناصر حزب الله، فاستهدف "حزب الله" بمسيرة انقضاضية ‏مستعمرة "كفر جلعادي" الإسرائيلية وأصابت هدفها بدقة.

كما استهدف عناصر حزب الله ‏مستعمرة “كريات شمونة” بمسيّرتين انقضاضيّتين أصابتا أهدافهما بدقة.