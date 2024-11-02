ترامب: سننهي الكارثة الاقتصادية لهاريس ونطلق المعجزة الاقتصادية لترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في كلمة له في تجمع انتخابي بولاية ميشيجان، إن الولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى،وأضاف أنه سينهي الكارثة الاقتصادية لكامالا هاريس ويطلق المعجزة الاقتصادية له.

وفي المقابل، حذرت حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس المسؤولين التنفيذيين الكبار بقطاع الأعمال من أن ترامب يمثل تهديدًا للاقتصاد.

وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه سيرحل كل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة في اليوم الأول من رئاسته، جاء ذلك خلال كلمة له في تجمع انتخابي في نيفادا.

وفي لقطة مثيرة للجدل، وصل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن على متن شاحنة قمامة، بعد أن نعت الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، أنصار ترامب "بالقمامة".

وقال ترامب للصحفيين قبل تجمع الحملة الانتخابية في ويسكونسن: "ما رأيكم في شاحنة القمامة الخاصة بي؟ إنها شاحنة تحمل اسم (نائبة الرئيس) كامالا هاريس وجو بايدن".