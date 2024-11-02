"سكاي نيوز" عن مصادر أمريكية: 12 قاذفة "بي- 52" ستتمركز في المنطقة خلال الساعات المقبلة

أفادت شبكة "سكاي نيوز"عربية نقلًا عن مصادر أمريكية، أن هناك نحو 12 قاذفة "بي- 52" ستتمركز في المنطقة خلال الساعات المقبلة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بإرسال منظومات تدمير صواريخ باليستية، ومقاتلات وقاذفات بعيدة المدى للشرق الأوسط .

وأضافت، أن العتاد سيبدأ في الوصول خلال الأشهر المقبلة مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن للمغادرة.

وتتزايد كل يوم الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث هاجم الجيش الإسرائيلي مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان بالغارات من الطيران الحربي وطائرات الاستطلاع المسيرة، وشن عدة غارات على بلدتي أنصار والكفور.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت مناطق بنت جبيل وتبنين وشقرا في جنوبي لبنان.

ورد حزب الله اللبناني على الغارات الإسرائيلية المتتالية التي تستهدف المدنيين اللبنانيين وعناصر حزب الله، فاستهدف "حزب الله" بمسيرة انقضاضية ‏مستعمرة "كفر جلعادي" الإسرائيلية وأصابت هدفها بدقة.

قال وزير النقل اللبناني علي حمية، أن الضربة الإسرائيلية الجديدة على المعبر الحدودي بين لبنان وسوريا أغلقته مجددا بعد إعادة فتحه جزئيا.