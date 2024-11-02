بسبب خلافات أسرية.. أخ يمزق جسد شقيقه ويمثل بجثته بالقليوبية

شهدت قرية الرملة، التابعة لمركز بنها، في محافظة القليوبية، جريمة قتل بشعة، حيث لقي نجار مصرعه على يد شقيقه، خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات بين زوجاتهم في منزل العائلة، حيث تعدى المتهم على المجني عليه بآلة حادة وسدد له عدة طعنات أودت بحياته.

أُلقي القبض على المتهم وجرى التحفظ على جثة المجني عليه وتولت الجهات المعنية التحقيق.



تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بمصرع نجار على يد شقيقه في قرية الرملة، حيث نسبت مشاجرة بين زوجتيهما بسبب "نشر الغسيل"، بمنزل العائلة، وتطورت لخلاف بين الشقيقين ليقتل المتهم المجني عليه.

وتبين من التحريات أنه بعد صلاة الجمعة حدثت مشاجره بين الأخوين "عبدالمجيد.ق" وهو ( المجني عليه) 42 عاما يعمل نجار مسلح، وبين شقيقه "إبراهيم.ق" وهو (المتهم) 39 عاما، ويعمل موظف فقام المتهم بضرب أخيه الأكبر وهو المجني عليه بسكين في يده مما أدى إلى قطع في شرايين يديه فقام المجني عليه بضربه بعصا كانت بحوزته في كتفه فسدد علي الفور المتهم له طعنة نافذة في قلبه فسقط غارقا في دمائه، ولم يكتفي المتهم بذلك بل قام بالتمثيل بجثة أخيه وظل يطعن فيه حتى خرجت أحشائه وسقط أرضًا وفر هاربًا.

تمكن رجال المباحث بقيادة اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية والرائد أحمد ربيع رئيس مباحث مركز بنها والنقيب أحمد عمارة معاون مباحث مركز بنها من ضبط المتهم الهارب وأداة الجريمة وتحرر محضر بالواقعة وجرى وضع الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.