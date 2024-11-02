ads
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تجدد اشتعال النيران داخل مصنع بجنوب بورسعيد

موقع الحريق
موقع الحريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تجدد اشتعال النيران داخل أحد مصانع المنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، والذي أسفر عن إصابة شخص بحروق حتى الآن.

تلقت إدارة الحماية المدنية، التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا باندلاع حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، فانتقل رجال الحماية المدنية وبرفقتهم 5 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى مصانع مجاورة، في الوقت الذي تجدد اشتعال النيران داخل المصنع مرة أخرى، في ظل جهود كبيرة من رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق.

وكانت مستشفى السلام بورسعيد، استقبلت: عبدالحميد علي عبدالسلام أحمد، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى في الذراع الأيمن والأيسر، نتيجة حريق المصنع، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق بورسعيد المنطقة الصناعية الحماية المدنية محافظة بورسعيد