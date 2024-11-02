قبل مواجهة ليفربول.. باير ليفركوزن يتعثر أمام شتوتجارت

تعثر فريق باير ليفركوزن أمام ضيفه شتوتجارت بالتعادل السلبي، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب باي أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

استحوذ باير ليفركوزن على الكرة، وسيطر على مجريات اللعب في أغلب الدقائق.

مباراة باير ليفركوزن ضد شتوتجارت

وحاولت كتيبة المدرب الإسباني تشابي ألونسو أكثر من مرة لهز شباك شتوتجارت، وكانت أبرز المحاولات كرة إيدموند تابسوبا في الدقيقة 41 التي ارتطمت بالعارضة، لتنتهي المباراة بلا أهداف.

وواصل باير ليفركوزن تعثره في الدوري الألماني، حيث تعادل للمرة الثانية على التوالي، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، وصل رصيد باير ليفركوزن إلى 16 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما رفع شتوتجارت رصيده إلى 13 نقطة في المرتبة السابعة.

ويعد باير ليفركوزن حامل لقب بطولة الدوري الألماني، حيث توج باللقب في الموسم الماضي، بعدما كسر هيمنة بايرن ميونخ على مسابقة البوندسليجا.