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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخص بحروق إثر حريق داخل مصنع بجنوب بورسعيد

صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
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أصيب شخص بحروق، مساء أمس الجمعة، إثر حريق داخل أحد مصانع المنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، المصاب: عبدالحميد علي عبدالسلام أحمد، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى في الذراع الأيمن والأيسر، نتيجة حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

تلقت إدارة الحماية المدنية، التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغًا باندلاع حريق داخل مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب المحافظة، فانتقل رجال الحماية المدنية وبرفقتهم 5 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى مصانع مجاورة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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