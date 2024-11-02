بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس تذكار الموتى المؤمنين بكنيسة الملاك ميخائيل

ترأس، مساء أمس الجمعة، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، قداس تذكار جميع الموتى المؤمنين، وذلك بكنيسة الملاك ميخائيل، بحدائق القبة.

وقامت خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية بتنظيم هذا القداس، لأجل راحة أنفس الشباب المنتقل من الإيبارشيّة، خلال الفترة الماضية. كذلك، لإتاحة الفرصة للجميع للصلاة من أجل جميع الراقدين من عائلاتهم، وأحبائهم، وكافة من سبقونا إلى المجد السمائي.

شارك في الصلاة الأب باسكوالي، راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد، راعي كنيسة الحبل بلا دنس، بالدخيلة، بالإسكندرية، ومسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية.

وفي كلمة العظة، أشار إلى إننا نحتفل اليوم بعيد جميع القديسين، وأن الشباب اليوم يعيشون تحدي، ليكونوا على مثال يسوع المسيح، فعليهم أن يعيشوا الحب، وسط جميع الأحداث الجارية، والإحباطات.

وأكد الأب البطريرك أن القداسة ليست المعجزات أو التي تستدعي الأعمال الضخمة، ولكنها الكمال في المحبة، وإننا كلنا كأعضاء في الكنيسة مدعوون إلى القداسة كل يوم، كما أضاف غبطته: إننا مخلوقون بالحب وللحب.

واختتم بطريرك الأقباط الكاثوليك الكلمة الروحية بالصلاة لأجل كافة الشباب المنتقلين من مصر، والعالم أجمع، داعيًا الشباب أن يكونوا سبب بركة وسلام وفرح لمن حولهم.

الجدير بالذكر أن الكنيسة الكاثوليكية حول العالم تحتفل بتذكار جميع الموتى المؤمنين، يوم الثاني من نوفمبر من كل عام