موعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في الدوري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري، عندما يستضيف نظيره سيراميكا كليوباترا، غدا السبت في ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة من الدوري المصري الممتاز 2024-2025.

ويخوض الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز بالسوبر المصري على حساب الزمالك وكذلك الفوز على العين الإماراتي في بطولة إنتركونتينينتال ليتقدم إلى الدور نصف النهائي ويحقق كأس القارات الثلاث في إنجاز تاريخي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

تمتلك قنوات أون تايم سبورتس حقوق بث مباريات الدوري المصري الممتاز، وسيتم نقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على قناة ONTIME SPORTS HD1.

أسندت شبكة قنوات أون تايم سبورتس مهمة التعليق على مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا إلى المعلق أيمن الكاشف.

قائمة الأهلي:

محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ويوسف أيمن ويحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ورضا سليم ووسام أبوعلي وكريم وليد نيدفيد.