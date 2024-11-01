شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة في "جباليا" وقصف لـ"النصيرات"

استُشهِد فلسطينيون وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جباليا شمالي قطاع غزة، ووسط مخيم النصيرات.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر محلية، إن طيران الاحتلال قصف مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في بلدة جباليا شمالي القطاع، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين.

واستشهِد 3 فلسطينيين، بينهم طفلان، في قصف الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات، وسط القطاع.

كما أصيب خمسة فلسطينيين عقب تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفي قصف استهدف منزلًا في بلدة جباليا شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 43 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 102 ألف آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وسط تدهور الوضع الإنساني في القطاع المحاصر.