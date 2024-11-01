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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكاف :"نهى الصلح" كتبت اسمها في التاريخ بأول هدف تصنعه

اللاعبة نهى الصلح
اللاعبة نهى الصلح
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نشر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم النسائية"الكاف"، صورة اللاعبة نهى الصلح لاعبة وادي دجلة، باعتبارها اول لاعبة تسجل اول هدف في تصفيات دوري أبطال أفريقيا للسيدات عندما أقيمت لأول مره فى نوفمبر الماضى في مصر.

وكتب الاتحاد في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعى "تركت بصمتها في التاريخ بتسجيلها الهدف الأول على الإطلاق “.

وكانت نهى الصلح صاحبة أول هدف في تاريخ دوري أبطال إفريقيا للسيدات عندما أقيمت البطولة لأول مرة في نوفمبر الماضي في مصر.

وضمنت أندية الجيش الملكي المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وجرين بافلوز الزامبي التأهل إلى النسخة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

IMG_1124
IMG_1124
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