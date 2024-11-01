حبس عاطل لسرقته دراجات نارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" بالنزهة

قررت نيابة النزهة اليوم، حبس عاطل 4 ايام علي ذمة التحقيقات في سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك وكلفت المباحث الجنائية بإجراء تحريات حول الواقعة .

القى رجال المباحث بالقاهرة القبض على عاطل تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك بالنزهة.

تعود الواقعة عندما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأرشد عن المسروقات.

تحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.