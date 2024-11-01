لقطات من الفوز القاتل للزمالك على البنك الأهلي في الدوري المصري

انتهت مباراة الزمالك والبنك الأهلي بفوز مثير للزمالك بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز "نايل".

افتتح الزمالك التسجيل عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة 38 من الشوط الأول. في الشوط الثاني، تعادل محمد هلال للبنك الأهلي في الدقيقة 50، لكن الزمالك عاد للتقدم سريعًا بفضل هدف ناصر منسي في الدقيقة 53.

ورغم محاولات البنك الأهلي للعودة في المباراة، نجح محمد هلال في إدراك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 76 من ضربة جزاء إلا أن عبد الله السعيد تمكن من تسجيل هدف الفوز للزمالك من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ليحسم الزمالك النقاط الثلاث ويبدأ مشواره في الدوري بفوز ثمين.

462544739_503354542706548_5373422497401901944_n

462548987_2636646993208136_5130086263850003382_n

462549317_455015300488013_5438417415713497638_n

462552412_525718263645163_8552547918621103075_n

462554259_466456089782422_4760561413027975025_n

462555820_898445182051753_8573800412588733069_n

462567280_478522678540887_2304894421038115104_n

462568486_1465507157459652_7410490767398262532_n

462568506_1963065817450185_1196362486796955754_n