غداً.. البابا تواضروس الثاني يشهد احتفالية مئوية كنيسة العذراء مريم في شبرا

يحتفل غداً السبت الأقباط الارثوكس بشبرا بمرور مئة عام على كنيسة السيدة العذراء مريم بمسرة في شبرا على تدشين الكنيسة، ويأتى ذلك بمشاركة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني صلوات القداس الإلهي بمناسبة ذلك الحدث.



ومن المقرر أن يشارك في الصلاة عدد من الآباء الأساقفة وعدد من كهنة الإيبارشية، بجانب خورس الشمامسة، وتنقل فاعليات البث المباشر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، والصفحة الرسمية للمُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية”.



تنقل “البوابة” استعدادت أقباط شبرا لاستقبال البابا تواضروس







تاريخ الكنيسة في سطور



شكل في مارس 1922 مجموعة من المسيحيين جمعية لبناء أول كنيسة في شبرا، بعد بحث مطول، تم اختيار قطعة أرض في شارع المسرة تعود ملكيتها لسعادة كناري باشا. تم توقيع عقد الشراء في 3 أبريل 1923. وقد وقع فؤاد الأول ملك مصر على المرسوم الملكي رقم 56 بالترخيص ببناء الكنيسة بتاريخ 11 يوليو 1923.

وسرعان ما تم بناء قاعة خشبية مؤقتة، بجهود البابا كيرلس الخامس يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 1923؛ أعلنت جمعية البناء أن الكنيسة الجديدة ستكون بمثابة تذكير باليوبيل الذهبي له على كرسي القديس مرقس في عام 1924. استمرت الخدمات هناك حتى تم الانتهاء من الرسومات والتصاميم المعمارية. تم وضع حجر الأساس في 7 نوفمبر 1924 من قبل المطران أبرام اسقف البلينا. تم تكريس الكنيسة في 8 أبريل 1925، وصلى رئيس الأساقفة سيداروس غالي أول قداس هناك يوم أحد السعف، 12 أبريل 1925، بينما كان البناء لا يزال جارياً.

تم توسيع الكنيسة عدة مرات منذ ذلك الحين، بما في ذلك إضافة كنائس صغيرة بالإضافة إلى قبة جديدة. كما تم أيضًا بناء مرافق إضافية ومباني خارجية لخدمة الانشطة المختلفة للكنيسة، بما في ذلك

مبني الخدمات

قاعة سانت ماري

نادي سان جورج

مكتبات

مركز سانت ماري للكمبيوتر

مسرح مارسيلينو للدمى.

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