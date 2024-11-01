استبعاد كهربا والساعي من قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا في الدوري

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد محمود كهربا وعمر الساعي من مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها غدا السبت، ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

كما استبعد كولر المدافع المغربي أشرف داري وياسر إبراهيم ومحمد هاني للإصابة، وعلي معلول وكريم فؤاد لعدم القيد، ومصطفي مخلوف ومصطفي أبو الخير وعمر الساعي وكريم الدبيس لأسباب فنية.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفي شوبير وأكرم توفيق وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة ويوسف أيمن ويحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد وإمام عاشور ومحمد مجدي أفشة ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية وحسين الشحات وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر ورضا سليم ووسام أبوعلي وكريم وليد نيدفيد.