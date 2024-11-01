الهلال يحرم رونالدو والنصر من انتصار ثمين في الدوري السعودي

فرض فريق الهلال التعادل على مضيفه النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بهدف لمثله، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

شارك رونالدو أساسيًا مع النصر أمام الهلال، ولعب المباراة كاملة، وحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 45+1 بعد مشادة مع حكم اللقاء.

أهداف مباراة النصر ضد الهلال

قص البرازيلي أندرسون تاليسكا شريط أهداف المباراة مبكرًا بهدف في الدقيقة الأولى، ليضع النصر في المقدمة حتى نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، دخل الهلال بقوة لتعديل النتيجة، حتى جاء الصربي ميلينكوفيتش سافيتش لينقذ الزعيم من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة 77، ليحرم النصر من انتصار ثمين على الهلال.

كان النصر يأمل الفوز على الهلال، لكسر هيمنة الأخير على مواجهات الفريقين في الفترة الأخيرة.

وسجل كريستيانو رونالدو 6 أهداف وصنع 2 آخرين، مع النصر خلال 8 مباريات في الدوري السعودي.

بتلك النتيجة، ظل الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 25 نقطة، بينما بقى النصر في المركز الثالث وفي رصيده 19 نقطة.