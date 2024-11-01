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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز .. الزمالك يحصد الثلاث نقاط فى+90 ويوقف رصيد "البنك الاهلي"

فوز الزمالك على البنك
فوز الزمالك على البنك الاهلي
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انتهت مباراة الزمالك والبنك الأهلي بفوز مثير للزمالك بنتيجة 3/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز "نايل". 

افتتح الزمالك التسجيل عن طريق ناصر ماهر في الدقيقة 38 من الشوط الأول. في الشوط الثاني، تعادل محمد هلال للبنك الأهلي في الدقيقة 50، لكن الزمالك عاد للتقدم سريعًا بفضل هدف ناصر منسي في الدقيقة 53.

ورغم محاولات البنك الأهلي للعودة في المباراة، نجح محمد هلال في إدراك التعادل مرة أخرى في الدقيقة 76 من ضربة جزاء إلا أن عبد الله السعيد تمكن من تسجيل هدف الفوز للزمالك من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ليحسم الزمالك النقاط الثلاث ويبدأ مشواره في الدوري بفوز ثمين.

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