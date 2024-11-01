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الجمعة 01 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أمينة خليل تعلن عن "تنويه خاص" لفيلم "فجر كل يوم" في ختام مهرجان الجونة

أمينة خليل
أمينة خليل
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عبرت الفنانة أمينة خليل، عن شعورها وشعور زملائها في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بالفخر لمشاهدة كل هذه الأعمال في هذه الدورة، موجهة الشكر إلى مهرجان الجونة السينمائي الذي منحهم هذه الفرصة.
وأشارت خليل إلى مشاهدة اللجنة،16 فيلما هذا العام، تحت شعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية"، ليعلن بعدها أمير المصري عن حصول فيلم "فجر كل يوم" لأمير يوسف على تنويه خاص.
وأهدى صناع الفيلم، العمل، إلى أطفال فلسطين، معربين عن أمنيتهم في عودة هؤلاء الأطفال إلى منازلهم قريبا وانتهاء هذا الكابوس.

يختتم مهرجان الجونة السينمائي الليلة، فعاليات الدورة السابعة، بتوزيع جوائز المهرجان في حفل الختام، وسط حضور لنجوم الفن المصرى والعربى، ومن كل أنحاء العالم.

يشار الى أن مهرجان الجونة السينمائي كان قد كرم الفنان محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، في حفل افتتاح الدورة السابعة، وذلك لمساهماته الفنية خلال مشوار فني كبير في السينما.

مهرجان الجونة أمينة خليل تنويه خاص فجر كل يوم فيلم فلسطين